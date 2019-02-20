Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Во Франции бой на световых мечах признали официальным видом спорта.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, свое решение Федерация фехтования страны объяснила тем, что для поединка на световых мечах также требуется серьезная физическая подготовка.

Теперь фехтовальные клубы страны оснащают специальными инструкторами и мечами из поликарбоната, которые будут светиться и издавать при ударе характерные звуки.

Отметим, что по правилам фехтования на световых мечах, бойцы сражаются внутри круга. За попадание по голове или телу зачисляется пять очков, по рукам или ногам - три очка, по кистям - одно очко.

Победителем становится первый, кто наберет 15 очков, либо боец с более высоким счетом через три минуты. Если оба бойца набирают 10 очков, бой вступает в стадию "внезапной смерти", на которой побеждает тот, кто первым нанесет удар по голове или телу.