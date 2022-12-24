Во Дворце водных видов спорта состоялось открытие падельного корта

Во Дворце водных видов спорта был открыт падельный теннисный корт.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева, начальник отдела спорта Эльнур Мамедов и другие сотрудники.
После церемонии открытия были сформированы две символические команды с участием Гаибова и сотрудников министерства, которые провели между собой формальную игру.
Отметим, что падел сочетает в себе теннис, настольный теннис и сквош. Счет ведется, как в обычном теннисе. Падельный корт отличается тем, что он со всех сторон огорожен.