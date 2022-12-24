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Во Дворце водных видов спорта состоялось открытие падельного корта

Во Дворце водных видов спорта состоялось открытие падельного корта Во Дворце водных видов спорта был открыт падельный теннисный корт.
Индивидуальные
24 декабря 2022 г. 10:24
Во Дворце водных видов спорта состоялось открытие падельного корта

Во Дворце водных видов спорта был открыт падельный теннисный корт.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева, начальник отдела спорта Эльнур Мамедов и другие сотрудники.

После церемонии открытия были сформированы две символические команды с участием Гаибова и сотрудников министерства, которые провели между собой формальную игру.

Отметим, что падел сочетает в себе теннис, настольный теннис и сквош. Счет ведется, как в обычном теннисе. Падельный корт отличается тем, что он со всех сторон огорожен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSu İdman Sarayında padel tennis kortunun açılışı olub

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