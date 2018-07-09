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    Внесены изменения в систему получения лицензий по тяжелой атлетике на Токийскую олимпиаду

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В систему получения лицензий по тяжелой атлетике на Токийскую Олимпиаду-2020 внесены изменения.

    Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, соответствующее решение было принято в рамках очередного конгресса Международной федерации тяжелой атлетики в Ташкенте.

    Было отменено правило, ранее действовавшее на квалификационном этапе. Согласно новому правилу, атлетам нужно будет получать лицензию не в командном, а в индивидуальном порядке. 

    Квалификационные соревнования будут проводиться в три этапа с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2020 года.

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