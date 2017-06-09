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    Внесены изменения в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио

    Обеспечено гендерное равенство в таких видах спорта, как гребля, стрельба, тяжелая атлетика, дзюдо, вольная и женская борьба и пр.

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Исполнительный комитет Международных олимпийских игр (İOC) утвердил программу летних Олимпийских игр 2020 году в Токио.

    Как сообщает Report, в программе увеличено количество молодежных, внутригородских и смешанных соревнований, а также число женщин путем сокращения общего числа спортсменов.

    Точнее, в случае, когда к типам соревнований добавили еще 15, число спортсменов сократилось на 285. По сравнению с "Рио-2016" количество смешанных соревнований увеличено с 9-ти до 18-ти.

    Основная цель принимаемых решений заключается в защите гендерного баланса и равенства числа мужчин и женщин. С этой точки зрения, изменению подверглись такие виды спорта, как гребля, стрельба, тяжелая атлетика, дзюдо, вольная и женская борьба, парусный спорт и велоспорт. 

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