Внесены изменения в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Исполнительный комитет Международных олимпийских игр (İOC) утвердил программу летних Олимпийских игр 2020 году в Токио.

Как сообщает Report, в программе увеличено количество молодежных, внутригородских и смешанных соревнований, а также число женщин путем сокращения общего числа спортсменов.

Точнее, в случае, когда к типам соревнований добавили еще 15, число спортсменов сократилось на 285. По сравнению с "Рио-2016" количество смешанных соревнований увеличено с 9-ти до 18-ти.

Основная цель принимаемых решений заключается в защите гендерного баланса и равенства числа мужчин и женщин. С этой точки зрения, изменению подверглись такие виды спорта, как гребля, стрельба, тяжелая атлетика, дзюдо, вольная и женская борьба, парусный спорт и велоспорт.