Внесена ясность в дальнейшую судьбу главных тренеров сборных Азербайджана по тхэквондо и боксу

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Принято решение о дальнейшей судьбе в национальных командах главных тренеров сборных Азербайджана по тхэквондо и боксу, завоевавших олимпийские медали на Рио-2016. Об этом сообщил Report исполняющий директор обеих федераций Наги Сафаров.

Он отметил, что срок контракта с главным тренером сборной по тхэквондо Рзой Мехмандустом продлен до Летних олимпийских игр в Токио в 2020 году. Если результаты будут удовлетворительными, контракт будет вновь продлен.

Главный тренер сборной по боксу Педро Роке отправлен в отставку в связи с тем, что результаты команды не устроили руководство федерации. По его словам, пока неизвестно, кто будет возглавлять команду: "Кандидаты есть. Спортсмены сейчас тренируются в своих клубах. Новый тренер будет назначен не позднее января 2017 года".

Отметим, что азербайджанские тхэквондисты завоевали на Рио-2016 1 золотую, 2 бронзовые медали. Боксеры же внесли в копилку страны 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Президентом обеих федераций является министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.