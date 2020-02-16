Власти Индии проверят чемпиона, якобы побившего рекорд Усэйна Болта - ФОТО

Министерство по делам молодежи и спорта Индии вызвало в Нью-Дели для проверки Сриниваса Говду, который якобы побил мировой рекорд в беге на 100 м во время традиционных сельских соревнований по бегу с буйволами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили глава этого ведомства Кирен Риджиджу, тренеры и специалисты из управления спорта тщательно проверят его возможности.

"Официальные лица из управления спорта Индии уже связались с ним. Ему приобретен железнодорожный билет, и он прибудет в управление уже в понедельник. Я обеспечу, чтобы ведущие национальные тренеры проверили его должным образом", - цитирует в воскресенье госминистра газета The Asian Age.

На этой неделе из южного индийского штата Карнатака пришло сообщение, что во время традиционных сельских соревнований камбала по забегу с парой буйволов по рисовым чекам пал мировой рекорд по бегу, установленный знаменитым ямайским спринтером Усэйном Болтом. Его рекорд по бегу на 100 м, установленный в 2009 году, составил 9,58 секунды, но, как сообщается, Говда преодолел 142,5 м за 13,62 секунды, при этом 100 м он пробежал за 9,55 секунды.