​Владимир Тукмаков: Быть вторыми в Еврокубке не означает неудачу

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Если оценить наше выступление школьными оценками, нам можно дать "четверку". Мы приехали в Македонию, чтобы защитить чемпионский титул. Однако, проиграв "Сибири", мы потеряли лидерство. В то время, как российская команда была на первой ступени, мы постарались сделать максимальное. Максимум - означало второе место".

Как сообщает Report, об этом, говоря об итогах соревнования, заявил пресс-службе клуба капитан "SOCAR-Азербайджан" - серебряного призера Кубка Европы по шахматам Владимир Тукмаков.

По его словам, на соревнованиях им не везло, на последнем туре они могли одержать победу со счетом 4:2 и в случае победы на "Сибирью" могли бы достичь лидерства. Однако им пришлось довольствоваться серебряной медалью. В целом В.Тукмаков положительно расценил выступление: "За 6 лет борьбы "SOCAR-Азербайджан" всегда до последнего тура оставлял за собой шанс на чемпионство. После нашего поражения клубу "Сибирь" этот шанс у нас оставался. Поэтому общее выступление я расцениваю как положительное. Быть вторыми в Еврокубке не означает неудачу".

Как заявил В.Тукмаков, после завоевания серебряной медали они связались с руководством клуба: "После церемонии награждения позвонил Махир Мамедов и поздравил нас. Он согласен с тем, что быть вторыми не означает неудачу. Махир Мамедов поблагодарил всех шахматистов, в особенности Майкла Адамса и Теймура Раджабова".