Владимир Путин назвал сборную Азербайджана по дзюдо очень достойной командой

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями о встрече сборной России и национальной команды Азербайджана в борьбе за бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в беседе с членами российской сборной президент РФ назвал сборную Азербайджана по дзюдо очень достойной командой.

Хотя, обращаясь к российским спортсменам, В.Путин и сказал "У вас есть все шансы взять бронзовые медали", глава РФ не забыл напомнить, что соперники сборной России - очень достойная команда.

"Но я просто убежден, что ваш уровень подготовки и настрой - ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников", - подчеркнул В.Путин, обращаясь к российской команде.

Отметим, что сегодняшние финальные встречи смешанных командных соревнований начались в 16:00.