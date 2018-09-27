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    Владимир Путин назвал сборную Азербайджана по дзюдо очень достойной командой

    У вас есть все шансы взять бронзовые медали

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями о встрече сборной России и национальной команды Азербайджана в борьбе за бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку.  

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в беседе с членами российской сборной президент РФ назвал сборную Азербайджана по дзюдо очень достойной командой. 

    Хотя, обращаясь к российским спортсменам, В.Путин и сказал "У вас есть все шансы взять бронзовые медали", глава РФ не забыл напомнить, что соперники сборной России - очень достойная команда. 

     "Но я просто убежден, что ваш уровень подготовки и настрой - ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников", - подчеркнул В.Путин, обращаясь к российской команде.

    Отметим, что сегодняшние финальные встречи смешанных командных соревнований начались в 16:00. 

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