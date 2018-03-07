Владимир Крамник: В турнире претендентов нет явного фаворита и аутсайдера

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "В турнире претендентов нет аутсайдера"

Как сообщает Report, об этом заявил "Известиям" чемпион мира, россиянин Владимир Крамник, говоря о турнире, который стартует 10 марта в Берлине.

14-й чемпион мира по шахматам заявил, что согласен с тем, что нынешний состав турнира претендентов является сильнейшим в истории:

"Полностью согласен. Все восемь участников входят в топ-15 рейтинга ФИДЕ. Это объективный показатель, а не просто слова. В турнире нет аутсайдеров. Мне кажется, впервые в истории нельзя предсказать игроков, которые точно не выиграют турнир.

Обычно всегда есть 1–2 человека, кто может хорошо себя проявить, но точно не станет победителем турнира претендентов. В этот раз ситуация совсем иная, все имеют примерно равные шансы на успех. Это придает дополнительный интерес турниру".

Отметим, что в турнире претендентов, который продлится до 28 марта, примут участие 8 шахматистов.

Участие в нём, помимо Крамника, примут представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, россияне Сергей Карякин и Александр Грищук, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, армянин Левон Аронян и китаец Дин Лижэнь. Победитель в ноябре 2018 года проведёт в Лондоне титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.