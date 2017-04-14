Владимир Крамник: Отсутствие Вугара Гашимова заметно в сборной Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Участник прошедшего в Шемкире шахматного турнира в память Вугара Гашимова, российский чемпион мира Владимир Крамник ответил на вопросы официального сайта соревнований. Report предлагает читателям указанное интервью…

- Нам будет очень приятно вновь видеть Вас на IV Мемориале Вугара Гашимова. С какими впечатлениями возвращаетесь в Шемкир?

– В первую очередь, хотел бы поблагодарить за приглашение Оргкомитет соревнования. Два года назад я покидал Шемкир с прекрасными ощущениями. Как правило, не очень люблю играть в турнирах, которые проходят в больших городах. А Шемкир – маленький и спокойный городок, в котором живут очень гостеприимные люди. Поэтому ничто не отвлекает от игры, а организаторы создали для участников идеальные условия. Так что на "Shamkir Chess-2017 " планирую побороться за самые высокие места.

- Значит, Владимир Крамник в Шемкире будет бороться только за победу...

- Во всех соревнованиях, в которых бы не выступал, преследую высокие цели. Два года назад не все мои партии в Шемкире сложились так, как хотелось бы. До выходного дня в некоторых встречах не удалось добиться приемлемого результата. На сей раз сделаю все зависящее, чтобы завершить турнир на первом месте. Ничто не может радовать меня так, как победа.

- Что скажете о своих соперниках на "Shamkir Chess-2017"?

- Как и всегда, здесь не будет слабых шахматистов и в каждой партии ожидается высокий накал борьбы. Рейтинг-фаворит турнира Уэсли Со на протяжении последних месяцев показывает стабильную игру. Также хочу отметить своего товарища по сборной России Сергея Карякина. В то же время нельзя забывать и об азербайджанских гроссмейстерах – Шахрияре Мамедъярове и Теймуре Раджабове. Это сильные и амбициозные соперники. Старт в Шемкире для меня будет первым в этом году, где я сыграю в классические шахматы. Поэтому и спокойной игры не ожидаю.

- Прошлогодняя победа Шахрияра Мамедъярова в Шемкире стала для Вас неожиданностью?

- Нет, отнюдь, ведь Мамедъяров является шахматистом высокого класса. Заключительные туры он провел удачно, словно почувствовал победный дух. К тому же Шахрияра отличает собственный стиль игры, а когда он в ударе, то остановить его крайне трудно. Он вынуждает соперников ошибаться. В предстоящем турнире Мамедъяров будет одним из моих фаворитов. Считаю, что и в этом году Шах постарается отпраздновать победу в Шемкире.

- Вы среди претендентов на победу в "Shamkir Chess-2017". Статус второго номера в рейтинге среди участников добавляет ответственности?

- Поверьте, что в шахматах в большинстве случаев рейтинг не играет никакой роли. В соревновании из девяти туров главный фаворит может в итоге оказаться на последнем месте. Или же наоборот. Куда важнее игра, а не статистические показания в табели о рангах. Конечно, статус одного из главных претендентов на победу добавляет ответственности. Постараюсь выступить здесь лучше, чем в предыдущие годы.

- Турнир проводится в память о Вугаре Гашимове. Каким он Вам запомнился?

- Прежде всего, хотел бы выразить организаторам признание за то, что они проводят достойным турнир памяти Вугара Гашимова. Мы довольно часто встречались с ним на различных соревнованиях. Особенно часто соперничали в быстрых шахматах. Я помню Вугара, как очень позитивного, дружелюбного человека. Турнир в Шемкире объединяет и друзей В.Гашимова. Его преждевременный уход – потеря не только для Азербайджана, но и мировых шахмат. Несмотря на молодость, Вугар демонстрировал очень зрелую игру. А его отсутствие, в первую очередь, сказывается на игре сборной Азербайджана. С В.Гашимовым команда безусловно была сильнее.