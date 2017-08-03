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    Владимир Кличко завершил профессиональную боксерскую карьеру

    Украинский спортсмен провел на ринге 69 встреч

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Украинский боксер Владимир Кличко завершил профессиональную боксерскую карьеру.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило издание Bild.

    Планирующий 11 ноября 2017 года матч-реванш с британцем Энтони Джошуа 41-летний спортсмен неожиданно изменил решение и завершил профессиональную карьеру. 29 апреля этого года во время встречи в "Уэмбли" он проиграл Э. Джошуа.

    Отметим, что В. Кличко провел на ринге 69 встреч. Из них он одержал победы в 64 поединках, 53 — нокаутом, 5 раз проиграл. Украинский спортсмен является победителем Летних Олимпийских игр 1996 года. 41-летний спортсмен - чемпион мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA 2011-2015).

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