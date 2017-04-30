Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа нокаутом

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Украинец Владимир Кличко не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" он проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

В послужном списке Кличко теперь 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.

27-летний Джошуа в третий раз защитил титул чемпиона мира IBF. Он не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).

Поединок собрал аншлаг - около 90 тысяч зрителей, что стало кассовым рекордом стадиона. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году на поединке между британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувзом (около 77 тысяч зрителей).