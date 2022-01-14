О нас
Report Georgia
Аудио новости

Визу сербского теннисиста Джоковича аннулировали во второй раз

Визу сербского теннисиста Джоковича аннулировали во второй раз Австралия второй раз подряд аннулировала визу звезды тенниса Новака Джоковича
Индивидуальные
14 января 2022 г. 11:59
Визу сербского теннисиста Джоковича аннулировали во второй раз

Австралия второй раз подряд аннулировала визу звезды тенниса Новака Джоковича.

Как передает Report со ссылкой на BBC, согласно решению министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, Джоковичу теперь грозит депортация, а также трехлетний запрет на получение новой австралийской визы, однако теннисист все еще может подать еще один судебный иск, чтобы остаться в стране.

"Сегодня я воспользовался своей властью... аннулировать визу господина Новака Джоковича по соображениям здоровья и надлежащего порядка на том основании, что это отвечало общественным интересам", - говорится в заявлении министра.

Джокович должен был сыграть на Открытом чемпионате Австралии, который начнется в понедельник, однако его виза была впервые аннулирована вскоре после его прибытия в Мельбурн 6 января, после того, как представители австралийских пограничных сил заявили, что он "не предоставил надлежащих доказательств" для получения освобождения от вакцинации.

После задержания, он провел несколько дней в иммиграционном отеле. Так, несколько дней спустя его виза была восстановлена судьей, который распорядился о его освобождении, постановив, что пограничники проигнорировали правильную процедуру, когда он прибыл.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vizası ləğv olunan Novak Cokoviç Avstraliyadan deportasiya edilir

Другие новости из категории

Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо
ФотоСтартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо
14 января 2022 г. 11:02
Азербайджанский борец впервые попал в состав сборной Грузии
Азербайджанский борец впервые попал в состав сборной Грузии
13 января 2022 г. 13:29
Директор Бакинского Дворца спорта: Будем работать в соответствии с современными стандартами
Директор Бакинского Дворца спорта: Будем работать в соответствии с современными стандартами
13 января 2022 г. 12:18
Впервые в Формуле 2 примет участие турецкий пилот
Впервые в "Формуле 2" примет участие турецкий пилот
12 января 2022 г. 14:08
Джокович признал нарушение антиковидных мер
Джокович признал нарушение антиковидных мер
12 января 2022 г. 11:56
Двукратный олимпийский чемпион скончался от коронавируса
Двукратный олимпийский чемпион скончался от коронавируса
11 января 2022 г. 20:05
Мария Стадник продолжит карьеру
Мария Стадник продолжит карьеру
11 января 2022 г. 17:52
В Федерации дзюдо Азербайджана произведено новое назначение
В Федерации дзюдо Азербайджана произведено новое назначение
11 января 2022 г. 17:33
Президент Федерации триатлона: Мы нацелены на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе
Президент Федерации триатлона: Мы нацелены на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе
11 января 2022 г. 14:18
Гран-при Азербайджана - среди лучших в сезоне 2021 Формулы-1
Гран-при Азербайджана - среди лучших в сезоне 2021 Формулы-1
11 января 2022 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi