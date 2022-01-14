Визу сербского теннисиста Джоковича аннулировали во второй раз

Австралия второй раз подряд аннулировала визу звезды тенниса Новака Джоковича

Австралия второй раз подряд аннулировала визу звезды тенниса Новака Джоковича.

Как передает Report со ссылкой на BBC, согласно решению министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, Джоковичу теперь грозит депортация, а также трехлетний запрет на получение новой австралийской визы, однако теннисист все еще может подать еще один судебный иск, чтобы остаться в стране.

"Сегодня я воспользовался своей властью... аннулировать визу господина Новака Джоковича по соображениям здоровья и надлежащего порядка на том основании, что это отвечало общественным интересам", - говорится в заявлении министра.

Джокович должен был сыграть на Открытом чемпионате Австралии, который начнется в понедельник, однако его виза была впервые аннулирована вскоре после его прибытия в Мельбурн 6 января, после того, как представители австралийских пограничных сил заявили, что он "не предоставил надлежащих доказательств" для получения освобождения от вакцинации.

После задержания, он провел несколько дней в иммиграционном отеле. Так, несколько дней спустя его виза была восстановлена судьей, который распорядился о его освобождении, постановив, что пограничники проигнорировали правильную процедуру, когда он прибыл.