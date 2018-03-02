Виталий Мутко: Поддержка Азербайджана значима для нас - ВИДЕО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "Конечно, поддержка Азербайджана очень значима для нас. С нашими коллегами-азербайджанцами – руководством Министерства молодежи и спорта Азербайджана у нас хорошие отношения".

Как сообщает Report, об этом порталу "Москва-Баку" сказал заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.

"Огульные обвинения звучат в сторону России, российских спортсменов – ведь это может произойти с каждым. Важно то, что спортивный мир должен уйти от политизации. Должен быть равноудаленным, должно быть одинаковое отношение ко всем странам. И когда наши коллеги в Азербайджане поддерживают наших спортсменов - незаконно отстраненных или для которых применяется принцип коллективной ответственности, или снимается презумпция невиновности, то, конечно, это очень важно" - заявил Мутко

Министр также коснулся работы, проделанной в Азербайджане в области спорта:

"Я бывал в Азербайджане, в том числе на Первых Европейских играх, и могу сказать, что наши азербайджанские коллеги проделали колоссальную работу. Вообще, за последние годы Баку и Азербайджан в целом очень сильно изменились в самую лучшую сторону. Появилось огромное количество спортивных объектов.

Азербайджан в десятках видов спорта занимает очень серьезные позиции, – потому что серьезно и последовательно работает. Есть традиционные виды спорта, в которых Азербайджан всегда доминирует. И уверен, что так и будет продолжаться. Еще раз повторюсь, что у нас с Азербайджаном очень хорошие контакты, отличные отношения, и мы будем их продолжать, удачи нашим азербайджанским коллегам!".

Отметим, что в отношении большинства российских спортсменов за использование допинга применены санкции. Спортсмены этой страны были вынуждены выступать в зимних XXIII Олимпийских Играх (9-25 февраля) в южнокорейском Пхенчхане под флагом Международного олимпийского комитета.