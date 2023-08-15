Вилли Грилл: Армянская команда просила бо́льших гарантий безопасности для приезда в Баку

Отсутствие представителей Армении на чемпионате мира по спортивной стрельбе, который стартует в Баку, объясняется тем, что команда этой страны просила дополнительные гарантии безопасности.

Отсутствие представителей Армении на чемпионате мира по спортивной стрельбе, который стартует в Баку, объясняется тем, что команда этой страны просила дополнительные гарантии безопасности.

Как сообщает Report об этом на пресс-конференции накануне чемпионата заявил генсек Международной федерации спортивной стрельбы Вилли Грилл.

По словам Грилла, организационный комитет создал равные условия для всех участников: "Мы не хотим говорить о политике. Оргкомитет дал одинаковые гарантии для всех стран и спортсменов. Армения хотела дополнительных".

Сегодня состоится церемония открытия чемпионата мира по спортивной стрельбе, соревнования завершатся 1 сентября.