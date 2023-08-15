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Вилли Грилл: Армянская команда просила бо́льших гарантий безопасности для приезда в Баку

Вилли Грилл: Армянская команда просила бо́льших гарантий безопасности для приезда в Баку Отсутствие представителей Армении на чемпионате мира по спортивной стрельбе, который стартует в Баку, объясняется тем, что команда этой страны просила дополнительные гарантии безопасности.
Индивидуальные
15 августа 2023 г. 15:39
Вилли Грилл: Армянская команда просила бо́льших гарантий безопасности для приезда в Баку

Отсутствие представителей Армении на чемпионате мира по спортивной стрельбе, который стартует в Баку, объясняется тем, что команда этой страны просила дополнительные гарантии безопасности.

Как сообщает Report об этом на пресс-конференции накануне чемпионата заявил генсек Международной федерации спортивной стрельбы Вилли Грилл.

По словам Грилла, организационный комитет создал равные условия для всех участников: "Мы не хотим говорить о политике. Оргкомитет дал одинаковые гарантии для всех стран и спортсменов. Армения хотела дополнительных".

Сегодня состоится церемония открытия чемпионата мира по спортивной стрельбе, соревнования завершатся 1 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Villi Qrill: “Ermənistan bir az artıq təminat istəyirdi”

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