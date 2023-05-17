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Вилко Врисман: Считаю за честь участвовать в мероприятии, посвященном 100-летию Гейдара Алиева

Вилко Врисман: Считаю за честь участвовать в мероприятии, посвященном 100-летию Гейдара Алиева Участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева - большая честь для меня.
Индивидуальные
17 мая 2023 г. 13:26
Вилко Врисман: Считаю за честь участвовать в мероприятии, посвященном 100-летию Гейдара Алиева

Участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, - большая честь для меня.

Как сообщает Report, об этом председатель Международной ассоциации айкидо Вилко Врисман сказал на пресс-конференции в рамках семинара, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что впервые посещает Баку по приглашению Федерации айкидо Азербайджана: "Планирую в будущем приехать вновь, чтобы укрепить наши связи с федерацией. Сегодня я посетил Аллею почетного захоронения вместе с членами местной организации. Я увидел, как вы цените свою независимость. Мы проведем встречи с президентом Федерации айкидо Азербайджана Ильхамом Гулиевым и обсудим развитие айкидо в стране".

Врисман, который также является главой Федерации айкидо Нидерландов, добавил, что этот вид спорта развивается в его стране с 1953 года, а в Азербайджане – с 1990-х годов: "Поэтому в Нидерландах имеются более умелые мастера айкидо, но это не значит, что мы не можем научиться чему-то друг у друга. В нашей стране айкидо признано Олимпийском комитетом Нидерландов, надеемся, что это произойдет и в Азербайджане".

Глава Федерации айкидо Азербайджана Ильхам Гулиев сказал, что в Азербайджане будут предприняты шаги для развития данного вида спорта, и что основная цель федерации - пропагандировать айкидо среди молодежи.

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Версия на азербайджанском языке Vilko Vrismann: “Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan tədbirdə iştirak mənim üçün fəxrdir”

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