О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вилаят Эйвазов избран президентом Федерации стрельбы Азербайджана

Вилаят Эйвазов избран президентом Федерации стрельбы Азербайджана Состоялась отчетно-выборная конференция Федерации стрельбы Азербайджана.
Индивидуальные
15 декабря 2021 г. 18:22
Вилаят Эйвазов избран президентом Федерации стрельбы Азербайджана

Состоялась отчетно-выборная конференция Федерации стрельбы Азербайджана.

Как сообщает Report, прошедшее в административном здании Министерства молодежи и спорта мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана, далее министр Фарид Гайыбов приветствовал участников конференции и пожелал им успехов.

В рамках конференции состоялись выборы нового президента федерации. Новым президентом Федерации стрельбы Азербайджана был избран министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Исмет Алиев и Земфира Мефтахетдинова избраны вице-президентами федерации, Руслан Лунёв, Айнур Джафарова, Али Гусейнли и Расул Мамедов - членами правления.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının prezidenti seçilib

Самое важное

В бакинских школах заменят родительские комитеты
В бакинских школах заменят родительские комитеты
15 декабря 2021 г. 14:03
Ильхам Алиев: Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий
Ильхам Алиев: Армения должна воздерживаться от любых враждебных действий
15 декабря 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана: Нет возврата к дискуссии о статусе Карабаха, конфликт разрешен
Президент Азербайджана: Нет возврата к дискуссии о статусе Карабаха, конфликт разрешен
15 декабря 2021 г. 10:17
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
15 декабря 2021 г. 03:43
Состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
Состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
15 декабря 2021 г. 01:24
Ильхам Алиев: Около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана
Ильхам Алиев: Около 20 стран НАТО импортируют нефть из Азербайджана
15 декабря 2021 г. 01:17
Президент принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО
Президент принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО
15 декабря 2021 г. 01:13
Состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджана и генсекретаря НАТО
ФотоСостоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджана и генсекретаря НАТО
15 декабря 2021 г. 00:34
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"
14 декабря 2021 г. 15:52
В связи с ОМС в правила выдачи направлений внесут изменения
В связи с ОМС в правила выдачи направлений внесут изменения
14 декабря 2021 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi