Вилаят Эйвазов избран президентом Федерации стрельбы Азербайджана

Состоялась отчетно-выборная конференция Федерации стрельбы Азербайджана.

Состоялась отчетно-выборная конференция Федерации стрельбы Азербайджана.

Как сообщает Report, прошедшее в административном здании Министерства молодежи и спорта мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана, далее министр Фарид Гайыбов приветствовал участников конференции и пожелал им успехов.

В рамках конференции состоялись выборы нового президента федерации. Новым президентом Федерации стрельбы Азербайджана был избран министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Исмет Алиев и Земфира Мефтахетдинова избраны вице-президентами федерации, Руслан Лунёв, Айнур Джафарова, Али Гусейнли и Расул Мамедов - членами правления.