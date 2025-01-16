Вице-президент НОК: На Олимпиаде во Франции было намного больше проблем, чем в других странах

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде дал интервью Report. Официальный представитель организации обсудил качество медалей, врученных спортсменам на летних Олимпийских играх в Париже, и ответил на вопросы об ожиданиях от пре

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиза Гусейнзаде дал интервью Report. Официальный представитель организации обсудил качество медалей, врученных спортсменам на летних Олимпийских играх в Париже, и ответил на вопросы об ожиданиях от предстоящей Генеральной Ассамблеи НОК в этом году.

- После Олимпиады в Париже поступило множество жалоб на качество медалей, в том числе и от наших спортсменов. Планируете ли вы предпринять какие-либо шаги в связи с этим?

- Мы проверим качество каждой из 7 медалей, завоеванных нашими спортсменами на летних Олимпийских играх, а затем обратимся в Международный олимпийский комитет. Это единственное, что мы можем предпринять.

- Сталкивались ли вы когда-либо с подобной ситуацией после Олимпиад в других странах?

- Нет, это первый такой случай.

- В ходе самой Олимпиады было выявлено множество серьезных недочетов в ее организации. Можно ли считать проблему с медалями следствием этих недочетов?

- Конечно. Этот вопрос касается деятельности Организационного комитета Париж-2024.

- Как вы думаете, в чем причина такой безответственности со стороны Франции?

- Я уже говорил об этом много раз, в том числе в интервью во Франции. Очевидно, что в основе проблем лежит непрофессиональный подход Организационного комитета. В целом, по сравнению с Олимпиадами в других странах, на Парижской проблем было намного больше.

- В этом году состоится Генеральная Ассамблея НОК. Каковы ожидания от нее?

- Пока рано говорить об этом. Все будет зависеть от отчетов и выборов.

- Вы долгие годы работаете в НОК. Хотелось бы продолжить деятельность в качестве вице-президента?

- Это не совсем корректный вопрос. Подождем результаты выборов. Я всегда открыт для прессы. Если мне будет что сказать, я отвечу.