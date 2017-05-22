Вице-президент НОК Марокко: Баку в очередной раз дал повод Исламскому миру гордиться собой

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Баку в очередной раз дал повод Исламскому миру гордиться собой". Об этом Report заявил вице-президент Олимпийского комитета Марокко Камал Лахлу (Kamal Lahlou), комментируя проходящие в столице Азербайджана IV Игры исламской солидарности.

"Поздравляю президента Ильхама Алиева и первого вице-президента, главу оргкомитета Игр исламской солидарности Мехрибан Алиеву с проведением на высоком уровне этого спортивного мероприятия", - добавил он.

"Баку достоин проведения даже больших мероприятий, таких как Олимпийскиe игры. Если была бы возможность, я бы проголосовал за проведение Олимпиады в Баку. У вас замечательная инфраструктура. Я был на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, скажу, что уровень подготовки в Баку ничем не уступает", - заявил К. Лахлу.

Говоря о результатах марокканской команды на Исламиаде, он сказал, что результаты не совсем те, которые он ожидал. Тем не менее, отметил он, в Баку были отправлены до 200 марокканских спортсменов, которые получили хорошую возможность проявить себя на соревнованиях: "Отправка нами такого числа спортсменов является сигналом того, что мы придаем большое значение играм в Азербайджане".