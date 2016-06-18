​Вице-президент МОК: Комитет вряд ли отменит решение IAAF по России

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, оставит в силе решение касательно российских легкоатлетов, отстраненных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) от соревнований. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент МОК Джон Коутс.

"Отстранить национальную ассоциацию – это право международной федерации, и я не думаю, что мы (МОК) отменим решение",- заявил Коутс.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) накануне отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.