Вице-президент: Матч россиян с азербайджанцами будет скрытым финалом ЧЕ по шахматам

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Встреча мужских сборных России и Азербайджана в предпоследнем туре чемпионата Европы по шахматам станет скрытым финалом турнира, проходящего на острове Крит.

Как передает Report, об этом заявил агентству "Р-Спорт" вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Россияне в субботу со счетом 3-1 выиграли у хорватов и с 12 командными очками возглавили турнирную таблицу за два тура до окончания соревнований. В воскресенье отечественные гроссмейстеры встретятся с азербайджанцами, отстающими на один балл. Турнир в Греции завершится 6 ноября.

"Сегодня мы играем со сборной Азербайджана фактически решающий матч за первое место, это можно назвать скрытым финалом турнира, - сказал по телефону Смагин. - Встреча будет очень сложной, поскольку азербайджанцы после крайне неудачного старта взяли себя в руки и играют очень энергично и неплохо. У них очень хороша четвертая доска, на которой Рауф Мамедов показывает прекрасную игру и отличные результаты. Думаю, что небольшое психологическое преимущество есть у находящихся на подъеме соперников, но и у нас - очень хорошая команда".

"Важно, как все сложится с самого начала партий, в дебютной части, - продолжил собеседник агентства. - У азербайджанцев тоже есть уязвимые места, но в тоже время у них на первых двух досках играют очень классные шахматисты с богатейшим опытом участия в крупнейших соревнованиях - Шахрияр Мамедьяров и Теймур Раджабов. И если мы сможем их нейтрализовать и добиться положительного счета, то и окончательный счет матча должен быть в нашу пользу. Но и ничья в сегодняшней ситуации будет для нас отличным результатом".