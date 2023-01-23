Вице-президент и генсек НОК приняли участие на открытии Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь НОК Азер Алиев приняли участие на церемонии открытия зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Италии.
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В параде участвовали 2300 юных спортсменов по 14 видам спорта.
На церемонии чемпион Летних Олимпийских игр – 2020 в Токио велосипедист Джонатан Милан зажег факел юношеского олимпийского фестиваля.
Отметим, что Азербайджан на этих спортивных соревнованиях, которые продлятся до 28 января, представлен спортсменкой по фигурному катанию на льду Сабиной Алиевой.