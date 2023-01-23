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Вице-президент и генсек НОК приняли участие на открытии Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Вице-президент и генсек НОК приняли участие на открытии Европейского юношеского олимпийского фестиваля Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь НОК Азер Алиев приняли участие на церемонии открытия зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Италии.
Индивидуальные
23 января 2023 г. 19:29
Вице-президент и генсек НОК приняли участие на открытии Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь НОК Азер Алиев приняли участие на церемонии открытия зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Италии.

Как передает Report, азербайджанская делегация приняла участие в спортивном параде на центральной площади в городе Триест.

В параде участвовали 2300 юных спортсменов по 14 видам спорта.

На церемонии чемпион Летних Олимпийских игр – 2020 в Токио велосипедист Джонатан Милан зажег факел юношеского олимпийского фестиваля.

Отметим, что Азербайджан на этих спортивных соревнованиях, которые продлятся до 28 января, представлен спортсменкой по фигурному катанию на льду Сабиной Алиевой.

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Версия на азербайджанском языке MOK-un vitse-prezidenti və baş katibi Avropa Gəncləri Qış Olimpiya Festivalının açılışında iştirak ediblər

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