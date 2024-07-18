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Вице-президент ФДА: Верим, что наши дзюдоисты достойно представят Азербайджан в Париже

Вице-президент ФДА: Верим, что наши дзюдоисты достойно представят Азербайджан в Париже Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Эльнур Мамедли ожидает успешного выступления азербайджанских дзюдоистов на летних Олимпийских играх, которые пройдут в столице Франции Париже.
Индивидуальные
18 июля 2024 г. 10:34
Вице-президент ФДА: Верим, что наши дзюдоисты достойно представят Азербайджан в Париже

Вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Эльнур Мамедли ожидает успешного выступления азербайджанских дзюдоистов на летних Олимпийских играх, которые пройдут в столице Франции Париже.

Об этом он заявил Report.

"Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) выиграли мундиаль перед Олимпиадой. Это большое спортивное событие. Верим, что они войдут и в число медалистов Парижа", - заявил он.

Э.Мамедли подчеркнул, что Федерация усердно готовится к соревнованиям и на данный момент проводит последний учебно-тренировочный сбор перед Олимпиадой.

Отметим, что на XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, Азербайджан будут представлять 48 спортсменов в 17 программах по 15 видам спорта.

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Версия на азербайджанском языке ACF-nin vitse-prezidenti: İnanırıq ki, cüdoçularımız Azərbaycanı Paris-2024-də layiqincə təmsil edəcəklər

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