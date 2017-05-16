Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин: К блиц-турниру в Дохе меня готовил Шахрияр Мамедъяров - ИНТЕРВЬЮ

© report.az

Москва. 16 мая. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью Report c вице-чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным.

- Вы победитель бакинского Кубка мира по шахматам. Насколько важна эта победа для вас?

- Я довольно часто бываю в Баку. Город меняется буквально на глазах. Очень люблю гулять по бакинскому бульвару. Когда участвовал в Кубке мира в 2015 году, то каждый вечер по 2-3 часа прогуливался по бульвару. Свежий морской воздух, красота зеленых насаждений и непринужденная обстановка помогали мне разгрузиться после очередного трудного матча. Думаю, что благодаря этим прогулкам я смог поддерживать форму и в итоге занял первое место. Это одна из величайших и ценнейших моих побед.

- В прошлом году вам совсем немного не хватило, чтобы стать чемпионом мира по шахматам. Намерены ли вы бороться за это звание и впредь?

- Мне было очень почетно дойти до финального матча претендентов на звание чемпиона мира. Слишком малому количеству людей это удавалось за всю историю шахмат. К сожалению, в конце мне немного не хватило, может опыта, может чего-то еще.

В любом случае, считаю, что достойно провёл матч против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Я не уступил ему в классических шахматах, а лишь в партиях с укороченным контролем времени. В этом году буду вновь бороться за выход в финал, а там уже будет видно, к кому повернётся лицом спортивная удача.

- В финальном матче вы уступили чемпиону мира в быстрых шахматах, но затем выиграли чемпионат мира по блицу в Дохе, где Карслен тоже принимал участие. Как объяснить такое несоответствие?

- Значит, сделал правильный вывод от поражения. Я время от времени играю в быстрые шахматы. Кстати, готовил меня к блиц-турниру в Дохе Шахрияр Мамедъяров. Он очень сильный блицёр. Мы играли много тренировочных партий, разбирали вместе различные позиции, анализировали новые идеи. В наших партиях никто не поддается, несмотря на тренировочный их характер: очень серьёзно к этому относимся. Результат вы видели сами – я стал чемпионом мира по блицу.

- Недавно завершился очередной супертурнир памяти Вугара Гашимова в Шамкире. Как вы оцениваете результаты вашего выступления там и будете ли стараться выиграть турнир в будущем?

- Для меня этот турнир по традиции складывается не совсем удачно. Ну, в первую очередь потому, что в Шамкире собираются сильнейшие шахматисты планеты. Победа в этом турнире – это одна из моих целей на будущий год. Надеюсь, снова получу приглашение от организаторов турнира для участия в нем в следующем году. Но до этого еще много времени. А так в ближайшее время мне предстоят много стартов – пока готовлюсь к ним.

- Как вы оцениваете государственную поддержку спорта в Азербайджане, в том числе шахматам?

- Внимание к спорту в Азербайджане - действительно хороший пример для подражания. Мы все видим, что каждый год в Азербайджане проводятся крупные спортивные соревнования: первые Европейские игры, Исламиада, Кубок мира по шахматам и другие.

Это прекрасно, что шахматы в Азербайджане поддерживаются на государственном уровне. Это способствует выявлению новых молодых талантов. Когда появляются новые, молодые таланты государство берёт их под свою опеку. Вполне возможно, что из них вырастут новые чемпионы мира.