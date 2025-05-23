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Ветераны дзюдо из Азербайджана завоевали еще три золотые медали на чемпионате Европы

Ветераны дзюдо из Азербайджана завоевали еще три золотые медали на чемпионате Европы Во второй день чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящего в столице Латвии Риге, сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну бронзовую медаль.
Индивидуальные
23 мая 2025 г. 23:33
Ветераны дзюдо из Азербайджана завоевали еще три золотые медали на чемпионате Европы

Во второй день чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящего в столице Латвии Риге, сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну бронзовую медаль.

Как передает Report, в возрастной категории M-4 чемпионами Европы стали Бабек Гаджиев (60 кг), Вагиф Керимов (73 кг) и Эмиль Гусейнов (100 кг), одолевшие всех своих соперников.

В возрастной категории M-3 Самир Исмайылов (81 кг) занял третье место и удостоился бронзы.

Отметим, что в первый день соревнований золотую медаль также завоевал Фархад Раджабли (M-8, до 90 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана с 5 медалями (4 золотые, 1 бронзовая) занимает 4-е место в общем командном зачёте среди 37 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatında daha 3 qızıl medal qazanıblar

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