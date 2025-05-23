Ветераны дзюдо из Азербайджана завоевали еще три золотые медали на чемпионате Европы

Во второй день чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящего в столице Латвии Риге, сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну бронзовую медаль.

Во второй день чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящего в столице Латвии Риге, сборная Азербайджана завоевала три золотые и одну бронзовую медаль.

Как передает Report , в возрастной категории M-4 чемпионами Европы стали Бабек Гаджиев (60 кг), Вагиф Керимов (73 кг) и Эмиль Гусейнов (100 кг), одолевшие всех своих соперников.

В возрастной категории M-3 Самир Исмайылов (81 кг) занял третье место и удостоился бронзы.

Отметим, что в первый день соревнований золотую медаль также завоевал Фархад Раджабли (M-8, до 90 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана с 5 медалями (4 золотые, 1 бронзовая) занимает 4-е место в общем командном зачёте среди 37 стран.