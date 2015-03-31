​Вернувшийся в большой спорт Мовлуд Миралиев: Хочу завоевать медаль на Европейских играх - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Вернувший после 7-летнего перерыва в большой спорт олимпийский чемпион и чемпион мира по дзюдо, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по самбо, бронзовый призер Чемпионата мира по дзюдо и Олимпийских игр "Пекин-2008" Мовлуд Миралиев дал интервью Report.

- Почему Вы решили вернуться в большой спорт?

- Я решил принять участие в соревнованиях по самбо на I Европейских играх, так как имею определенные успехи в данном виде спорта. Мне удалось завоевать на чемпионатах мира и Европы золотые медали. Европейские игры - исторические соревнования, и мне бы хотелось участвовать и завоевать медаль.

- Недавно Вы участвовали на чемпионате Европы и потерпели неудачу в финале. Не уменьшает ли это Ваши шансы?

- Хотя на чемпионате Азербайджана я был впереди, по неизвестной причине получил предупреждение. В результате, я проиграл не из-за приемов, а из-за штрафного очка. Хотя это было мое первое соревнование, я смог завоевать серебряную медаль.

На прошлой неделе в Москве, на посвященном памяти Анатолия Харлампиева Кубке мира, я завоевал бронзовую медаль. До Европейских игр еще есть время. Впереди еще моя встреча с Васифом Сафарбековым, которому я проиграл в финале чемпионата страны. По итогам этой игры будет решено, приму я участие в Европейских играх, или нет.

- Не кажется ли Вам, что, возвращаясь в большой спорт в 41 год, Вы перегородите путь молодым спортсменам, желающим достичь высоких результатов в данном виде спорта...

- Среди спортсменов в более высокой весовой категории нет сильных самбистов. Если бы кто-то был сильнее меня, я бы предложил бороться ему. В последний раз я участвовал в соревнованиях по самбо в 2001 году. Через 14 лет я вновь чувствую в себе силы для победы.

- В каких еще соревнованиях, кроме I Европейских игр, Вы намерены испытать силы?

- Вполне возможно, что я приму участие в нескольких соревнованиях, в том числе на чемпионате Европы в Загребе в Хорватии.

- Зачем Вы ушли из дзюдо?

- После завоевания мною бронзовой медали на Летних олимпийских играх 2008 года в Пекине, правила изменили. Это также повлияло на мои выступления и выступления олимпийского чемпиона Эльнура Мамедли. Не случайно, что после этой олимпиады Эльнур также не смог добиться высоких результатов. В результате, он завершил карьеру после Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне. А я попрощался с дзюдо еще раньше - сразу после олимпиады.

- Сейчас Вы занимаете должность директора Шемкирского спортивно-олимпийского комплекса. Не мешает ли это Вам активно заниматься спортом?

- Я являюсь не только директором комплекса, но и старшим инспектором по организации профилактической работы с несовершеннолетними в Шемкирском районном отделении полиции. Выражаю благодарность всем тем, кто создает возможность для того, чтобы я мог заниматься спортом.