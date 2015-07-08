Венгрия выдвинула кандидатуру Будапешта на выборах столицы летних Олимпийских игр-2024

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет (НОК) Венгрии выдвинул кандидатуру Будапешта на выборах столицы летних Игр 2024 года, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Прием официальных заявок на проведение Олимпиады-2024 начался 15 января и завершится 15 сентября 2015 года. Столицу Олимпийских игр Международный олимпийский комитет объявит на 130-й сессии организации в Лиме в 2017 году.

Ранее заявки подали Рим (Италия), Гамбург (Германия), Бостон (США) и Париж (Франция).