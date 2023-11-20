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Венгрия потребовала от ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Венгрия потребовала от ХАМАС немедленно освободить всех заложников Венгрия поддержит только такую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку, которая будет содержать требование к палестинской группировке ХАМАС немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, захваченных во время нападения
Индивидуальные
20 ноября 2023 г. 22:24
Венгрия потребовала от ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Венгрия поддержит только такую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку, которая будет содержать требование к палестинской группировке ХАМАС немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль.

Как передает Report, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на свободных дебатах на Генассамблее в Нью-Йорке.

"ХАМАС должно немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, в том числе пятерых граждан Венгрии", - сказал министр. Он подчеркнул, что Венгрия "поддержит только такое решение, которое будет предусматривать освобождение заложников без промедления и без каких-либо условий".

В то же время Сийярто указал на необходимость "обеспечить защиту гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в секторе Газа". Он напомнил, что там находились 15 граждан Венгрии, 14 из которых были эвакуированы в Египет, а один остался в палестинском анклаве по собственному желанию.

Глава МИД назвал ХАМАС террористической организацией, но отметил, что международное сообщество должно не допустить превращения борьбы с терроризмом в войну между государствами. "Это имело бы совершенно непредсказуемые последствия в регионе, которых, я думаю, никто из нас не хочет", - сказал венгерский министр.

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