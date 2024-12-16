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Венгерская гимнастка Фанни Пигницки провела мастер-класс в Баку

Венгерская гимнастка Фанни Пигницки провела мастер-класс в Баку Вице-чемпионка Европы и бронзовый призер мундиаля, венгерская гимнастка Фанни Пигницки провела мастер-класс для азербайджанских гимнасток в Баку.
Индивидуальные
16 декабря 2024 г. 13:38
Венгерская гимнастка Фанни Пигницки провела мастер-класс в Баку

Вице-чемпионка Европы и бронзовый призер мундиаля, венгерская гимнастка Фанни Пигницки провела мастер-класс для азербайджанских гимнасток в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, мероприятие было организовано на Национальной гимнастической арене.

Пигницки рассказала молодым гимнасткам о своем карьерном пути, достигнутых успехах и вызовах, которые ей пришлось преодолеть. Затем всемирно известная спортсменка провела тренировку, продемонстрировала собственные техники.

В завершение спортсменка подписала автографы для гимнасток.

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Версия на английском языке ФотоHungarian gymnast Fanni Pigniczki holds masterclass in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Gimnastika Arenasında "ustad dərsi" keçirilib

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