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Велогонщик сломал обе руки на первом этапе "Тур де Франс", но завершил гонку

Велогонщик сломал обе руки на первом этапе "Тур де Франс", но завершил гонку Испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер получил перелом головки лучевой кости обеих рук в массовом завале на первом этапе "Тур де Франс" 26 июня.
Индивидуальные
27 июня 2021 г. 17:54
Велогонщик сломал обе руки на первом этапе Тур де Франс, но завершил гонку

Испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер получил перелом головки лучевой кости обеих рук в массовом завале на первом этапе "Тур де Франс" 26 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба команды.

Во время первого этапа произошел массовый завал в пелотоне по вине болельщика. Зритель пересек ограничительную черту и пытался показать свой плакат на камеру. Ближе к финишу случился еще один крупный завал с участием четырехкратного победителя "Тур де Франс" британца Криса Фрума.

Солер продолжил гонку и финишировал на 181-м месте. В 2020 году испанец стал 21-м в итоговом зачете.

Победителем первого этапа стал француз Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck - Quick Step.

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