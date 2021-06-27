Велогонщик сломал обе руки на первом этапе "Тур де Франс", но завершил гонку

Испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер получил перелом головки лучевой кости обеих рук в массовом завале на первом этапе "Тур де Франс" 26 июня.

Испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер получил перелом головки лучевой кости обеих рук в массовом завале на первом этапе "Тур де Франс" 26 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба команды.

Во время первого этапа произошел массовый завал в пелотоне по вине болельщика. Зритель пересек ограничительную черту и пытался показать свой плакат на камеру. Ближе к финишу случился еще один крупный завал с участием четырехкратного победителя "Тур де Франс" британца Криса Фрума.

Солер продолжил гонку и финишировал на 181-м месте. В 2020 году испанец стал 21-м в итоговом зачете.

Победителем первого этапа стал француз Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck - Quick Step.