Велогонка "Джиро д'Италия" стартует в субботу

Очередная, 104-я по счету престижная многодневная шоссейная велогонка "Джиро д'Италия" стартует в субботу этапом с раздельным стартом в Турине.

Очередная, 104-я по счету престижная многодневная шоссейная велогонка "Джиро д'Италия" стартует в субботу этапом с раздельным стартом в Турине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в этом году отмечается 90 лет с того момента, когда победителя соревнований впервые наградили розовой майкой лидера.

До 1931 года явных символов, которые позволяли распознать лидера общего зачета, не было. Действующим победителем веломногодневки, которую в октябре 2020 года не остановила пандемия, является британец Тео Гэйган Харт из команды Ineos ("Инеос").

Британский гонщик в этот раз на "Джиро" не выступит, чтобы подготовиться к "Тур де Франс", и лидером команды должен стать победитель "Тура" 2019 года Эган Берналь.

"Джиро" будет состоять из 21 этапа. Часть из них пройдут через Швейцарию и Словению, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится веломногодневка 30 мая в Милане.