Вейк-ан-Зее: Мамедьяров одержав победу в очередном туре, вновь поднялся на первое место

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сыграны партии десятого тура традиционного шахматного супертурнира в рамках 80-го фестиваля Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее.

Как передает Report, представляющий Азербайджан на супертурнире Шахрияр Мамедьяров, одержав победу над россиянином Петром Свидлером, поднялся на первое место турнирной таблицы, имея в активе 7 очков.

После 10 туров Шахрияр Мамедьяров делит лидерство с Анишом Гири и Магнусом Карлсеном.

Положение после 10-го тура:

1-3. Шахрияр Мамедьяров, Магнус Карлсен, Аниш Гири — по 7

4. Владимир Крамник — 6,5

5. Вишванатан Ананд – 6

6-7. Уэсли Со, Сергей Карякин — по 5,5

8. Пётр Свидлер — 4,5

9-12. Максим Матлаков, Гавейн Джонс, Вэй И, Фабиано Каруана — по 4

13. Башкаран Адхибан – 3

14. Хоу Ифань — 2