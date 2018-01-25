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    Вейк-ан-Зее: Мамедьяров одержав победу в очередном туре, вновь поднялся на первое место

    Азербайджанский гроссмейстер одержал победу над россиянином Свидлером

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сыграны партии десятого тура традиционного шахматного супертурнира в рамках 80-го фестиваля Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее.

    Как передает Report, представляющий Азербайджан на супертурнире Шахрияр Мамедьяров, одержав победу над россиянином Петром Свидлером, поднялся на первое место турнирной таблицы, имея в активе 7 очков.

    После 10 туров Шахрияр Мамедьяров делит лидерство с Анишом Гири и Магнусом Карлсеном.

    Положение после 10-го тура:

    1-3. Шахрияр Мамедьяров, Магнус Карлсен, Аниш Гири — по 7

    4. Владимир Крамник — 6,5

    5. Вишванатан Ананд – 6

    6-7. Уэсли Со, Сергей Карякин — по 5,5

    8. Пётр Свидлер — 4,5

    9-12. Максим Матлаков, Гавейн Джонс, Вэй И, Фабиано Каруана — по 4

    13. Башкаран Адхибан – 3

    14. Хоу Ифань — 2

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