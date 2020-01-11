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Ведущий британский тренер проводит тренировки по бочча в Баку - ФОТО

Ведущий британский тренер проводит тренировки по бочча в Баку - ФОТО

Ведущий британский тренер по игре бочча Мэтью Кендрик находится с двухдневным визитом в Баку.

Как сообщает Report, 10-11 января в рамках сотрудничества с Паралимпийским комитетом Азербайджана Мэтью Кендрик дает мастер-классы по игре в бочча и проводит тренировки по этому виду спорта в профессионально-реабилитационном центре молодежи с ограниченными физическими возможностями в Раманы.

Бочча  — спортивная игра на точность, включенная  в программу паралимпийских игр.

"Это очень популярный вид спорта в Великобритании. И его популярность все возрастает. Сотни школ участвуют в соревнованиях в этом виде спорта. Но конечно мы хотели бы еще больше развить это направление", - заявил Report Мэтью Кендрик.

По его словам, секрет популярности бочча в том, что этот вид спорта доступен каждому, в том числе людям с ограниченными возможностями.

"Великобритания и Азербайджан могли бы сотрудничать в популяризации этого вида спорта. Пока это только начало проекта, и,я надеюсь, он может продолжиться. У меня остались очень хорошие впечатления от тренировки. У вас очень хорошая группа тренеров и спортсменов",  -считает британский тренер. 

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