Ведущий дзюдоист Азербайджана может остаться в стороне от ЧЕ и Исламиады

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по дзюдо столкнулась с серьезной проблемой.

Как передает Report, Орхан Сафаров в весовой категории 60 кг получил травму.

На прошедших недавно в Казахстане учебно-тренировочных сборах у 26-летнего спортсмена возобновились прежние боли в коленях. В результате этого он не смог участвовать на сборах в венгерском городе Тата. На данный момент Сафаров проходит реабилитацию в Баку. Врачи стараются сделать все возможное для участия дзюдоиста на чемпионате Европы и IV Играх исламской солидарности. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Отметим, что за свою карьеру Орхан Сафаров неоднократно побеждал в различных Гран-при. Кроме того, он становился бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и серебряным призером двух последних чемпионатов Европы и I Европейских игр "Баку 2015". Он лидирует в рейтинге Международной федерации дзюдо в весовой категории 60 кг.