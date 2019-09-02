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US Open: Вавринка победил Джоковича

​Вавринка победил Джоковича

Вавринка победил Джоковича и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в матче четвертого круга 34-летний швейцарец, посеянный на турнире под 23-м номером, победил первую ракетку мира и турнира 32-летнего серба Новака Джоковича. При счете 6:4, 7:5, 2:1 в пользу Вавринки Джокович снялся с поединка из-за травмы. Теннисисты провели 25-й очный матч, Вавринка одержал шестую победу. В четвертьфинале швейцарец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (пятый номер посева).

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