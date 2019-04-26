Валттери Боттас: Гран-при Азербайджана "Формула 1" - достаточно уникальная гонка

"Это достаточно уникальная гонка, ситуация может очень быстро меняться, а преимущество переходить от одного к другому".

Как сообщает Report, об этом сказал пилот Mercedes Валттери Боттас, рассуждая о Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1".

"Конечно, ты должен сделать всё, чтобы финишировать, иначе никаких шансов выиграть гонку не будет. И разумеется, победа в гонках – наша главная цель, но всегда нужно просчитывать риски. В этом смысле трассы отличаются друг от друга, но ты всё равно всегда должен искать возможности. Многое зависит от ситуации, ты следишь за этим круг за кругом, видишь, как всё развивается. На этой трассе не раз случались вещи, на которые ты не можешь никак повлиять – появлялись автомобили безопасности, обломки или что-то ещё, поэтому ты должен сосредоточиться на этом конкретном моменте и извлечь из него максимум, оптимизируя риски", - добавил финский автогонщик.

Отметим, что Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула "1 пройдет 26-28 апреля. Это четвертые по счету гонки "Формулы 1" в столице Азербайджана.