МЧС России опровергло слухи о пожаре в здании Олимпийского комитета - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ МЧС России опроверг информацию о пожаре в здании Олимпийского комитета на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Проверку завершили, очагов возгорания и задымления не обнаружено", - сообщил представитель столичного главка МЧС.
***15:41
Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В здании Олимпийского комитета России произошел пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, во время пожара из здания были эвакуированы люди.
Директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Семенов рассказал о пожаре: "Вдруг объявили пожарную тревогу и мы покинули здание. Это точно не учебная тревога. Сотрудник застрял в лифте, сейчас звонил, говорил, что не может выйти".
Информация о пострадавших не поступала.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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