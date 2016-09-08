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    МЧС России опровергло слухи о пожаре в здании Олимпийского комитета - ОБНОВЛЕНО

    МЧС: Проверку завершили, очагов возгорания и задымления не обнаружено

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ МЧС России опроверг информацию о пожаре в здании Олимпийского комитета на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Проверку завершили, очагов возгорания и задымления не обнаружено", - сообщил представитель столичного главка МЧС.

    ***15:41

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В здании Олимпийского комитета России произошел пожар.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, во время пожара из здания были эвакуированы люди. 

    Директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Семенов рассказал о пожаре: "Вдруг объявили пожарную тревогу и мы покинули здание. Это точно не учебная тревога. Сотрудник застрял в лифте, сейчас звонил, говорил, что не может выйти".

    Информация о пострадавших не поступала. 


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