МЧС России опровергло слухи о пожаре в здании Олимпийского комитета - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ МЧС России опроверг информацию о пожаре в здании Олимпийского комитета на Лужнецкой набережной в Москве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Проверку завершили, очагов возгорания и задымления не обнаружено", - сообщил представитель столичного главка МЧС.

***15:41

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В здании Олимпийского комитета России произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, во время пожара из здания были эвакуированы люди.

Директор по развитию Федерации гандбола России Евгений Семенов рассказал о пожаре: "Вдруг объявили пожарную тревогу и мы покинули здание. Это точно не учебная тревога. Сотрудник застрял в лифте, сейчас звонил, говорил, что не может выйти".

Информация о пострадавших не поступала.



