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    В WTA назвали имя лучшей теннисистки января

    Ею стала румынка - Симона Халеп

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/  Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги голосования на звание лучшей спортсменки января. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу WTA, 71% голосов набрала румынская теннисистка Симона Халеп, начинавшая месяц на первой строчке мирового рейтинга.

    Второй стала датчанка Каролина Возняцки, ставшая первой ракеткой мира после победы на Australian Open (25%).

    Третье место по итогам голосования досталось немке Анжелике Кербер (3%), а украинка Элина Свитолина заняла четвёртое место (1%).

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