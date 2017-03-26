В Великобритании 17-летний боксер умер после боя на турнире

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Великобритании юный боксер умер после любительского турнира.

Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, боксер-любитель, которому было 17 лет, принимал участие в соревнованиях, состоявшихся накануне 24 марта.

После боя состояние спортсмена ухудшилось, ему была оказана первая медицинская помощь. Однако спасти спортсмена не удалось, он скончался по прибытию в больницу.

По факту случившегося проводится расследование. Полиция ищет записи боев и другую информацию, которая бы пролила свет на случившееся.