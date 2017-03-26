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    В Великобритании 17-летний боксер умер после боя на турнире

    После боя состояние спортсмена ухудшилось

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Великобритании юный боксер умер после любительского турнира.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, боксер-любитель, которому было 17 лет, принимал участие в соревнованиях, состоявшихся накануне 24 марта.

    После боя состояние спортсмена ухудшилось, ему была оказана первая медицинская помощь. Однако спасти спортсмена не удалось, он скончался по прибытию в больницу.

    По факту случившегося проводится расследование. Полиция ищет записи боев и другую информацию, которая бы пролила свет на случившееся.

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