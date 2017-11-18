В Турции скончался самый титулованный тяжелоатлет современности

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Турции на 51 году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, штангист Наим Сулейманоглу.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, атлет умер в больнице города Аташехир.

Причиной раннего ухода из жизни спортсмена стали проблемы с печенью.

Наим Сулейманоглу родился в 1967 году в Болгарии, затем переехал в Турцию. Первый в истории тяжёлой атлетики трёхкратный олимпийский чемпион (1988, 1992, 1996), семикратный чемпион мира (дважды - выступая за Болгарию и пять раз - за Турцию). Установил 46 мировых рекордов. Является самым титулованным тяжелоатлетом за всю историю этого вида спорта.