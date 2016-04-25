В Токио выбрали новые эмблемы для Олимпийских игр - ФОТО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Cегодня в Токио презентованы новые эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, сообщает Report со ссылкой на японский телеканал NHK.

Новая олимпийская эмблема для Токио имеет вид кольца из узора "шахматной доски" цвета индиго. Такой узор был популярен в Японии в эпоху Эдо (1603–1867 годы), и каждый прямоугольник в созданном на его основе логотипе символизирует разные страны и культуры, а также многообразие мира, объединенное вокруг спорта. Под кольцом выведена надпись "Токио 2020" и ниже пять олимпийских колец.

Скандал вокруг графического символа Олимпиады-2020 возник после того, как бельгийский дизайнер Оливье Дэби заявил о сходстве разработанной японским дизайнером Кэндзиро Сано эмблемы Игр в виде буквы "Т" и логотипом, созданным для театра в городе Льеж два года назад. Какое-то время спустя организационный комитет Олимпийских игр принял решение об отказе от использования данной эмблемы.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.