В Тбилиси начался совместный учебно-тренировочный сбор азербайджанских и грузинских дзюдоистов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по дзюдо направилась на учебно-тренировочный сбор в Грузию.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на данный момент сборные двух стран проводят в Тбилиси совместные тренировки.
На начавшийся вчера учебно-тренировочный сбор главный тренер Петер Зайзенбахер увез таких сильных дзюдоистов, как олимпийский призер Рустам Оруджев, чемпион мира Эльхан Мамедов, европейские и мировые призеры Орхан Сафаров и Ниджат Шихализаде.
Это - первые совместные тренировки дзюдоистов двух стран.
Отметим, что ранее Петер Зайзенбахер был также главным тренером грузинской сборной.
Sport DepartmentАвтор новости
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