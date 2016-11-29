В Тбилиси начался совместный учебно-тренировочный сбор азербайджанских и грузинских дзюдоистов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по дзюдо направилась на учебно-тренировочный сбор в Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на данный момент сборные двух стран проводят в Тбилиси совместные тренировки.

На начавшийся вчера учебно-тренировочный сбор главный тренер Петер Зайзенбахер увез таких сильных дзюдоистов, как олимпийский призер Рустам Оруджев, чемпион мира Эльхан Мамедов, европейские и мировые призеры Орхан Сафаров и Ниджат Шихализаде.

Это - первые совместные тренировки дзюдоистов двух стран.

Отметим, что ранее Петер Зайзенбахер был также главным тренером грузинской сборной.