В Сумгайыте состоялось открытие Шахматной школы

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шахматной школы в Сумгайыте.

Как сообщает Report, президента Азербайджана проинформировали о том, что площадь двухэтажного здания, строительство которого началось в декабре прошлого года, составляет тысячу квадратных метров. Школа оснащена новым и современным оборудованием. Здесь в 25 группах в целом 550-600 учащихся будут осваивать секреты древней игры. С учениками будут заниматься 25 преподавателей.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Шахматной школе.