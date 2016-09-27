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    В Сумгайыте состоялось открытие Шахматной школы

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Шахматной школе

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шахматной школы в Сумгайыте.

    Как сообщает Report, президента Азербайджана проинформировали о том, что площадь двухэтажного здания, строительство которого началось в декабре прошлого года, составляет тысячу квадратных метров. Школа оснащена новым и современным оборудованием. Здесь в 25 группах в целом 550-600 учащихся будут осваивать секреты древней игры. С учениками будут заниматься 25 преподавателей.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Шахматной школе.

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