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В Сумгайыте пройдут Детские Паралимпийские игры

В Сумгайыте пройдут Детские Паралимпийские игры 7 декабря в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе пройдут Детские Паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.
Индивидуальные
2 декабря 2024 г. 15:54
В Сумгайыте пройдут Детские Паралимпийские игры

7 декабря в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе пройдут Детские Паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, более 130 детей примут участие в соревнованиях по шести видам спорта: парадзюдо, паратхэквондо, парапауэрлифтинг, параплавание, паранастольный теннис и бочча.

Цель мероприятия – привлечение людей с инвалидностью к спорту и воспитание нового поколения спортсменов, которые смогут достойно представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda Uşaq Paralimpiya Oyunları keçiriləcək

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