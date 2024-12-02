В Сумгайыте пройдут Детские Паралимпийские игры

7 декабря в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе пройдут Детские Паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

7 декабря в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе пройдут Детские Паралимпийские игры, организованные Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, более 130 детей примут участие в соревнованиях по шести видам спорта: парадзюдо, паратхэквондо, парапауэрлифтинг, параплавание, паранастольный теннис и бочча.

Цель мероприятия – привлечение людей с инвалидностью к спорту и воспитание нового поколения спортсменов, которые смогут достойно представлять Азербайджан на международных соревнованиях.