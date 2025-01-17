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В Сумгайыте пройдет первенство по дзюдо в память о шехидах 20 Января

В Сумгайыте пройдет первенство по дзюдо в память о шехидах 20 Января Федерация дзюдо Азербайджана и Абшерон-Хызинское региональное управление молодежи и спорта организуют региональное первенство по дзюдо среди девочек и мальчиков до 15 лет, посвященное памяти шехидов 20 Января.
Индивидуальные
17 января 2025 г. 18:39
В Сумгайыте пройдет первенство по дзюдо в память о шехидах 20 Января

Федерация дзюдо Азербайджана и Абшерон-Хызинское региональное управление молодежи и спорта организуют региональное первенство по дзюдо среди девочек и мальчиков до 15 лет, посвященное памяти шехидов 20 Января.

Как сообщает Report, турнир пройдет 18-19 января в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе.

В первенстве примут участие более 200 дзюдоистов, которые будут бороться за медали в 18 весовых категориях среди девочек и мальчиков.

Основной целью турнира является формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи через спорт, а также популяризация дзюдо. Соревнование также является отборочным этапом на предстоящее национальное первенство в этой возрастной категории.

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Версия на азербайджанском языке 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan cüdo yarışı keçiriləcək

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