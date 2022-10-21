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В Суговушане стартует "Мингячевирская регата" по гребле

В Суговушане стартует "Мингячевирская регата" по гребле Стала известна программа первого дня "Мингячевирской регаты" по гребле.
Индивидуальные
21 октября 2022 г. 09:35
В Суговушане стартует Мингячевирская регата по гребле

Стала известна программа первого дня "Мингячевирской регаты" по гребле.

Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, старт международным соревнованиям будет дан в освобожденном от оккупации Суговушане.

В первый день пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров среди мужчин и женщин.

Борьба по некоторым возрастным категориям из-за небольшого числа участников начнется непосредственно с финала, по остальным категориям - с полуфинала.

Перед началом регаты, в которой наряду с Азербайджаном примут участие команды из Болгарии, Италии, Грузии, Венгрии, Молдовы, Польши, Казахстана, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистана и Украины, состоится официальная церемония открытия.

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Версия на английском языке ФотоMingachevir Regatta in rowing starts in Azerbaijan’s Sugovushan
Версия на азербайджанском языке Suqovuşanda avarçəkmə üzrə "Mingəçevir Reqatası" start götürür

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