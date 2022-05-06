В Суговушане стартовала регата "Кубок президента"

В поселке Суговушан стартовала регата "Кубок президента 2022" по гребле на байдарках и каноэ.

В поселке Суговушан стартовала регата "Кубок президента 2022" по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает Report, первые международные соревнования на освобожденных территориях посвящены 99-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

На соревнованиях присутствует министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, председатель Азербайджанского государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов, ветераны Отечественной войны, представители различных федераций и другие гости.

В турнире наряду с азербайджанскими спортсменами принимают участие более 100 гребцов из Турции, Грузии, Молдовы и Узбекистана.



7 мая в Мингячевире в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" определятся победители по академической гребле.