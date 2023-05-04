В Суговушане состоялось официальное открытие международной регаты "Кубок президента-2023"

Состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента-2023", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента-2023", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном в Суговушане, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев, президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, генеральный секретарь Фархад Алиев, президент волейбольного клуба "Азеррейл" Фарид Халилов, начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку, член Национального олимпийского комитета Рагиф Аббасов, официальные лица других федераций и гости.

Отметим, что в регате, которая продлится до 7 мая, примут участие более 100 спортсменов из 20 стран.

Первый этап соревнований пройдет в Суговушане, следующий - в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" в Мингячевире, а церемонии награждения и закрытия состоятся в Баку.