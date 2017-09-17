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    В США во время автошоу получили ранения 11 человек

    Водитель не был помещен под арест

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек получили ранения, когда во время уличного автошоу в американском городе Бойсе водитель Porsche въехал в толпу зрителей.

    Как передает Report, согласно предварительной версии местной полиции, водитель «красовался перед толпой» и не справился с управлением, когда «поехал слишком быстро».

    Свидетели событий высказывают в социальных сетях предположения о наличии среди пострадавших детей, отмечается в сообщении.

    Водитель не был помещен под арест, он сотрудничает со следствием. По словам офицера полицейского департамента Бойсе Чарлза Лебара, жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей. 

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