В США во время автошоу получили ранения 11 человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек получили ранения, когда во время уличного автошоу в американском городе Бойсе водитель Porsche въехал в толпу зрителей.
Как передает Report, согласно предварительной версии местной полиции, водитель «красовался перед толпой» и не справился с управлением, когда «поехал слишком быстро».
Свидетели событий высказывают в социальных сетях предположения о наличии среди пострадавших детей, отмечается в сообщении.
Водитель не был помещен под арест, он сотрудничает со следствием. По словам офицера полицейского департамента Бойсе Чарлза Лебара, жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.
News DepartmentАвтор новости
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