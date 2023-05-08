В США прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Нью-Йорке прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает американское бюро
В ходе выступлений было отмечено, что Гейдар Алиев, будучи выдающейся личностью, оставил яркий и неизгладимый след в истории современного Азербайджана. Э. Багир-Пур подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл неоценимую роль в развитии шахмат в Азербайджане. Так, великий лидер постоянно держал развитие шахмат в центре внимания. Именно по инициативе Гейдара Алиева впервые в республике были построены шахматные школы, созданы условия для участия талантливых шахматистов в различных соревнованиях.
Затем турнир был объявлен открытым. В нем приняли участие более 50 спортсменов в возрасте от 5 до 60 лет из разных городов и штатов США. Среди спортсменов были и проживающие в США азербайджанские шахматисты.
Состязание было проведено по швейцарской системе.
В рамках турнира, прошедшего в условиях интересной спортивной борьбы, первое место занял международный гроссмейстер Максим Длуги, второе - проживающий в США азербайджанский шахматист Али Ализаде, а третье место - американский шахматист Даниэло Куэльяр.
Призеры были награждены кубком и денежными призами, а все участники - грамотами.
Отметим, что турнир был зарегистрирован Шахматной федерацией США.