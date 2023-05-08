В США прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Нью-Йорке прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Нью-Йорке прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает американское бюро Report , турнир имени Гейдара Алиева был организован компанией "Chess Father" под руководством Эльвина Багир-Пура, мастера шахмат международного класса, много лет работающего в Соединенных Штатах, и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В ходе выступлений было отмечено, что Гейдар Алиев, будучи выдающейся личностью, оставил яркий и неизгладимый след в истории современного Азербайджана. Э. Багир-Пур подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл неоценимую роль в развитии шахмат в Азербайджане. Так, великий лидер постоянно держал развитие шахмат в центре внимания. Именно по инициативе Гейдара Алиева впервые в республике были построены шахматные школы, созданы условия для участия талантливых шахматистов в различных соревнованиях.

Затем турнир был объявлен открытым. В нем приняли участие более 50 спортсменов в возрасте от 5 до 60 лет из разных городов и штатов США. Среди спортсменов были и проживающие в США азербайджанские шахматисты.

Состязание было проведено по швейцарской системе.

В рамках турнира, прошедшего в условиях интересной спортивной борьбы, первое место занял международный гроссмейстер Максим Длуги, второе - проживающий в США азербайджанский шахматист Али Ализаде, а третье место - американский шахматист Даниэло Куэльяр.

Призеры были награждены кубком и денежными призами, а все участники - грамотами.

Отметим, что турнир был зарегистрирован Шахматной федерацией США.